به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مرقد مطهر امامین عسکریین علیهماالسلام در سامرای مقدس نیز همزمان با سالروز رحلت شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، مراسم تشییع نمادین آن بانوی صبور در مرقد مطهر امامین عسکریین علیهماالسلام برگزار شد.

حضرت زینب کبری سلام الله علیها، سومین فرزند امام علی علیه السّلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همسر عبدالله بن جعفر و از اسرای اهل بیت امام حسین علیه السّلام در حادثه کربلا بود.

در تاریخ و چگونگی وفات ایشان اختلاف نظر وجود دارد، اما مشهور این است که آن حضرت در ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری پس از تحمل مصائب کربلا و رنج‌های اسارت، بر اثر بیماری در ۵۷ سالگی وفات نمود.

دربارۀ محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها سه دیدگاه وجود دارد. قبرستان بقیع در مدینه، قاهره مصر و دمشق را برای محل دفن آن بانو، با ادله متعدد ذکر کرده‌اند، اما با توجه به ادله و مستندات تاریخی، دیدگاه شام از قرائن اطمینان بخشی برخوردار است و موجب حصول ظن قریب به یقین است.