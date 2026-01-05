به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا محسنی گفت: تا ساعت ۱۷ امروز (پایان روز سوم)، ۳۰ داوطلب مراحل پیش‌ثبت‌نام خود را برای شرکت در این انتخابات انجام داده‌اند که از این تعداد، ۲۴ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند.

وی افزود: از لحاظ سوابق تحصیلی از این تعداد ۱۱ نفر مدرک تحصیلی دکتری، ۱۷ نفر کارشناسی ارشد و دو نفر دیگر نیز مدرک کارشناسی دارند.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان به ترکیب سنی داوطلبین پیش ثبت نام انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندرانزلی نیز اشاره و اضافه کرد: ۷ نفر از دواطلبین این مرحله در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۰ نفر در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۷ نفر در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و ۴ نفر نیز بالای ۶۰ سال سن دارند.

وی با اشاره به زمان‌بندی فرآیند پیش‌ثبت‌نام افزود: این مرحله از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ فردا سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

محمدرضا محسنی از داوطلبان خواست ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا فرآیند‌ها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ثبت‌نام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن‌ماه تا ۲ اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.

محسنی تاکید کرد: تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام داده‌اند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمان‌بندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.