دبیر ستاد انتخابات گیلان از ثبتنام اولیه ۳۰ نفر برای حضور در انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندرانزلی تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا محسنی گفت: تا ساعت ۱۷ امروز (پایان روز سوم)، ۳۰ داوطلب مراحل پیشثبتنام خود را برای شرکت در این انتخابات انجام دادهاند که از این تعداد، ۲۴ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند.
وی افزود: از لحاظ سوابق تحصیلی از این تعداد ۱۱ نفر مدرک تحصیلی دکتری، ۱۷ نفر کارشناسی ارشد و دو نفر دیگر نیز مدرک کارشناسی دارند.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان به ترکیب سنی داوطلبین پیش ثبت نام انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندرانزلی نیز اشاره و اضافه کرد: ۷ نفر از دواطلبین این مرحله در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۰ نفر در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۷ نفر در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال و ۴ نفر نیز بالای ۶۰ سال سن دارند.
وی با اشاره به زمانبندی فرآیند پیشثبتنام افزود: این مرحله از روز شنبه ۱۳ دیماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ فردا سهشنبه ۱۶ دیماه ادامه خواهد داشت.
محمدرضا محسنی از داوطلبان خواست ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا فرآیندها با نظم و دقت بیشتری انجام شود.
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی که مرحله پیشثبتنام را با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ثبتنام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمنماه تا ۲ اسفندماه سال جاری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.
محسنی تاکید کرد: تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام دادهاند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق زمانبندی و مقررات قانونی، شرط لازم برای ادامه حضور داوطلبان در فرآیند انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی است.