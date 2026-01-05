پخش زنده
در راستای تنظیم و کنترل بازار، گشت مشترک نظارتی از واحدهای صنفی شهرستان رزن اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این گشت مشترک، وضعیت عرضه، قیمتگذاری و رعایت ضوابط قانونی توسط واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت و با متخلفان طبق قانون برخورد شد.
بر اساس اعلام مسئولان، هم اکنون هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین اقلام ضروری مردم در شهرستان رزن وجود ندارد.
همچنین از ابتدای ماه جاری و در راستای تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی، ۱۵ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی شهرستان رزن تشکیل شده که این پروندهها برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیربط ارسال شده است.
مسئولان تأکید کردند که نظارت مستمر بر بازار ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانهها و مراجع نظارتی گزارش دهند.