به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس در نشست خبری گفت: در این طرح قرار است با ۲۲ کیلومتر خط لوله فاضلاب شهری تصفیه شده بندرعباس به صنایع منتقل شود.

شهروز شجاعی افزود: طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار است نیمه دوم سال آینده به بهره برداری برسد.

وی گفت: با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیون یورو و خرید تجهیزات خارجی و داخلی، ۲۰ درصد باقی مانده‌ی این طرح هم تکمیل می‌شود.

شهروز شجاعی افزود: اکنون سه مرحله از شش مرحله طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس تکمیل شده است.

وی گفت: همچنین با نوسازی طرح ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب، ظرفیت آن از ۶۴ هزار به ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز می‌رسد.

مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس افزود: همه‌ی استاندارد‌های محیط زیستی برای تصفیه فاضلاب شهری دراین تصفیه خانه رعایت شده است.

طرح بازچرخانی فاضلاب شهری بندرعباس از مرداد سال ۱۴۰۰ آغاز شد.