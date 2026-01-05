به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامحسین درم‌بار افزود: دیروز یکشنبه ساعت ۹ صبح، یک نوزاد پسر تازه متولد شده در ورودی پایینی شیرخوارگاه، سمت درب پارک، رها شده بود. این نوزاد داخل یک کیسه قرار داشت و با شنیدن صدای گریه، کارکنان متوجه حضور او شدند. وی ادامه داد: نوزاد کاملاً تازه متولد شده بود و بند نافش هنوز بسته نشده بود. بلافاصله اقدامات اولیه درمانی انجام شد و پزشک او را معاینه کرد.

درم بار ادامه داد: در حال حاضر نوزاد در بیمارستان الزهرا تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و حال عمومی‌اش خوب گزارش شده است.