به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: پرونده عرضه ۴۰ کیلو مرغ و گوشت تاریخ تاریخ گذشته به ارزش ۱۷۰ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال توسط یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اهواز در شعبه دهم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

معاون اجرای احکام تعزیرات خوزستان افزود: پس از محرز شدن تخلف عرضه کالا تاریخ گذشته، علاوه بر ضبط کالا و معدوم سازی آن، متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته بهمئی، بازرسان سازمان جهاد و کشاورزی پس از کشف تخلف گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.