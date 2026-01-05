رئیس اداره امور عشایر دزپارت گفت: مسیر صعب‌العبور و سخت گذر عشایری بنه ارون در شهرستان دزپارت با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان اصلاح و بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شمش اظهار کرد: این مسیر عشایری یکی از صعب‌العبورترین مسیر‌های عشایری شهرستان به طول ۱۰ کیلومتر است که در بارندگی اخیر مسدود شده بود.

شمس افزود: در این منطقه ۳۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که با اصلاح و بازگشایی این مسیر، راه عبور و مرور آنها تسهیل شده است.

وی همچنین از بازگشایی مسیر‌های عشایری اوند به طول ۱۰ کیلومتر و اوند به قلعه لوا به طول۶ کیلومتر با تلاش کارکنان این اداره طی روز‌های گذشته خبر داد و بیان کرد: با اصلاح و بازگشایی این مسیر‌های عشایری راه عبور و مرور ۱۳۰ خانوار عشایری مسیر شد.