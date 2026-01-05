پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز خوزستان با انتقاد از نبود اقدامات اجرایی مؤثر برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل، تأکید کرد آمارهای موجود بدون ورود عملی دستگاهها، منجر به کاهش پایدار این پدیده نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، در جلسه هماندیشی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در خصوص شناسایی، جذب و پشتیبانی از کودکان بازمانده از تحصیل، با اشاره به آمار این معضل در استان اظهار داشت: آمار اعلامی نشان میدهد خوزستان همچنان با معضل بازماندگان از تحصیل مواجه است، و رفع آن نیازمند عزم و اراده جدی متولیان امر است.
وی با بیان اینکه عوامل و آسیبهای این معضل برای دستگاههای مسئول شناساییشده و ناشناخته نیست، افزود: با وجود مشخص بودن دلایل، آنچه مورد انتظار است و در عمل کمتر مشاهده میشود، اقدامات میدانی اثرگذار است؛ اقداماتی که بتواند به کاهش واقعی، پایدار و قابل سنجش این آمار منجر شود.
دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: کاهشهایی که بعضاً در آمارها اعلام میشود، عمدتاً ناشی از عوامل فردی همچون فوت، مهاجرت، ازدواج یا معلولیت است و ارتباطی با عملکرد دستگاههای متولی ندارد. انتظار این است که دستگاهها با ارائه برنامههای عملیاتی مشخص، بازگشت بخش قابلتوجهی از کودکان بازمانده به چرخه آموزش را رقم بزنند.
خلفیان افزود: بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از تحصیل کودکان تا پایان دوره متوسطه جرمانگاری شده و مجازاتهای سنگینی برای آن پیشبینی شده است. همچنین وزارت آموزشوپرورش مکلف به تحقق پوشش حداکثری تحصیل کودکان است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از سطح شهر اهواز و برخی شهرستانها گفت: حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان بهویژه دختران نوجوان در چهارراهها و مشاغل خیابانی، زنگ خطری جدی برای آینده اجتماعی استان است. بسیاری از این افراد سابقه تحصیل ندارند و در صورت تداوم این روند، در معرض بزهکاری، جرایم سازمانیافته و سایر آسیبهای اجتماعی قرار خواهند گرفت.
دادستان مرکز استان خوزستان تأکید کرد: بیتوجهی امروز به تحصیل کودکان، هزینههای سنگینتری در آینده در حوزه جرم، زندان و آسیبهای اجتماعی به دنبال خواهد داشت؛ ازاینرو همه دستگاهها و سازمانهای مرتبط باید با اقداماتی مؤثر و راهکارهای تخصصی، موانع موجود بر سر راه بازگشت دانشآموزان بازمانده را برطرف کنند.
در ادامه این جلسه، بابک عیوضی، معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: کودکان بازمانده از تحصیل در صورت رهاشدگی، مستعد ورود به چرخه جرم و آسیبهای اجتماعی هستند و این موضوع بهصراحت در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به جامعه آماری بالای دانشآموزان استان افزود: خوزستان با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز، بزرگترین جامعه دانشآموزی کشور را دارد و همین امر حجم فعالیت آموزش و پرورش را بسیار بالا کرده است؛ با این حال تمرکز اصلی باید بر کودکانی باشد که سابقه تحصیل داشتهاند و اکنون به دلایل مختلف از چرخه آموزش خارج شدهاند.
عیوضی اظهار داشت: مقابله مؤثر با پدیده بازماندگی از تحصیل مستلزم همافزایی واقعی میان دستگاهها، اصلاح پایگاههای آماری و اجرای برنامههای هدفمند و میدانی است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مؤثر دادستانی مرکز استان، راهاندازی مدرسه در کانون اصلاح و تربیت اهواز برای نوجوانان بازمانده از تحصیلِ مستقر در این مرکز بوده است.
در ادامه این جلسه، حاضران به ارائه گزارش عملکرد و بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در خصوص ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل پرداختند.