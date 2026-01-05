پایداری وضعیت جوی استان پایان هفته
کارشناس هواشناسی ایلام، از پایدار ماندن وضعیت جوی استان تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: با بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی استان تا پایان هفته جاری پایدار خواهد بود و بارش قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: دمای هوا در این مدت حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت.
رستمی همچنین در خصوص هفته آینده توضیح داد: برای هفته آینده بارش خاصی پیشبینی نمیشود، اما دو سیستم بارشی محتمل وجود دارد که احتمال بارش را به ویژه در اوایل هفته آینده افزایش میدهد.