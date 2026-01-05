انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به مصرف کنندگان
استاندار کرمان با اشاره به اهداف اجرای طرح تأمین «امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارها» گفت: هدف اصلی این طرح، انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و مصرفکنندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی دوشنبه ۱۵ دیماه در ستاد تنظیم بازار گفت: اجرای آییننامه «تأمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها» آغاز شده و در این آییننامه، ارز ترجیحی برخی اقلام وارداتی حذف و تأمین ارز از طریق تالار دوم بانک مرکزی و بهصورت توافقی پیشبینی شده است.
وی افزود: تمرکز این آییننامه بیشتر بر نهادههای دامی و اقلام مرتبط با امنیت غذایی است و هدف اصلی آن انتقال یارانه دولت از زنجیره واردات به زنجیره مصرفکنندگان نهایی است.
طالبی گفت: بر اساس این آییننامه، یارانه بهصورت کالابرگ الکترونیکی و واریز نقدی انجام میشود و ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
استاندار کرمان افزود: حمایت از تولید داخلی از دیگر اهداف این آییننامه است و با افزایش قیمت واردات، زمینه برای صرفه اقتصادی تولید داخلی برخی اقلام فراهم میشود که این موضوع بهویژه برای استان کرمان با ظرفیتهای کشاورزی و دامی؛ اهمیت دارد.