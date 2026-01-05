معتکفان تکابی با زمزمه دعای‌ام داوود برآورده شدن حاجات، رفع سختی‌ها و دفع شر ستمکاران را از درگاه ربوبی خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معتکفین تکابی با زمزمه دعای‌ام داوود برآمدن حاجات و برطرف شدن سختی‌ها و دفع ستم ستمکاران را خواستار شدند.

۳۹۵ معتکف تکابی در دو مسجد و مصلی این شهرستان پس از ۳ روز خلوت با معبود خویش کوله باری از معنویت را به زندگی خود هدیه کردند.

آیین معنوی اعتکاف امسال در تکاب با حضور ۱۴۰ نفر دانش‌آموز دختر زیر ۱۸ سال، ۱۵۵ نفر دانش‌آموز پسر و همچنین ۱۰۰ نفر از عموم برادران و خواهران در مساجد جامع و قمر بنی هاشم و مصلی بقیة الله الاعظم این شهرستان برگزار شد.