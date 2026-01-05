پخش زنده
امروز: -
معتکفان تکابی با زمزمه دعایام داوود برآورده شدن حاجات، رفع سختیها و دفع شر ستمکاران را از درگاه ربوبی خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معتکفین تکابی با زمزمه دعایام داوود برآمدن حاجات و برطرف شدن سختیها و دفع ستم ستمکاران را خواستار شدند.
۳۹۵ معتکف تکابی در دو مسجد و مصلی این شهرستان پس از ۳ روز خلوت با معبود خویش کوله باری از معنویت را به زندگی خود هدیه کردند.
معتکفین شهرستان در ۱۵ امین روز ماه رجب و در پایان ۳ روز دلدادگی به معبود با قرائت دعایام داوود برآمدن حاجات و برطرف شدن سختیها و دفع ستم ستمکاران را خواستار شدند.
آیین معنوی اعتکاف امسال در تکاب با حضور ۱۴۰ نفر دانشآموز دختر زیر ۱۸ سال، ۱۵۵ نفر دانشآموز پسر و همچنین ۱۰۰ نفر از عموم برادران و خواهران در مساجد جامع و قمر بنی هاشم و مصلی بقیة الله الاعظم این شهرستان برگزار شد.