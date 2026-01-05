به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایقرانی آب‌های آرام در سال ۱۴۰۴ با برگزاری مسابقات مرحله نخست امروز در دریاچه آزادی آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار می‌شود.

مرحله نخست این رقابت‌ها با برگزاری ۲۲ ماده مسابقاتی امروز در دریاچه آزادی پیگیری می‌شود.

در ادامه رقابت‌ها تیم‌ها در کایاک و کانوی ۲۰۰ متر بانوان و آقایان رقابت کردند.

در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر آقایان، پوریا شریفی از دانشگاه آزاد با زمان ۴۰.۰۱ ثانیه اول، سپهر ساعتچی از پارس جنوبی با زمان ۴۰.۵۱ ثانیه دوم و محمد میرزایی از کاسپین با زمان ۴۱.۱۳ ثانیه سوم شدند.

در کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان، ترنم اکبرزاده از بحرگستر پارس با زمان ۴۶.۰۹ ثانیه مقام اول، نیکا نجفی‌زاده از استقلال با زمان ۴۷.۰۷ ثانیه مقام دوم و هلیا طالبی از پارس جنوبی با زمان ۴۹.۵۴ ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.

در کانوی یکنفره ۲۰۰ متر آقایان، شهریار دامین‌اف از استقلال با زمان ۴۴.۶۶ ثانیه، محمد شکوری از پارس جنوبی با زمان ۴۶.۹۲ ثانیه و مهدی الف‌باغی از کاسپین با زمان ۴۷.۳۲ ثانیه اول تا سوم شدند.

در کانوی یکنفره ۲۰۰ متر بانوان، هیوا افضلی از بحر گستر پارس با زمان ۵۱.۴۴ ثانیه، هستی ناصری از استقلال با زمان ۵۳.۶۲ ثانیه و نسترن خیرالهی از پارس جنوبی با زمان ۵۳.۹۹ ثانیه مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در کایاک دونفره ۲۰۰ متر آقایان، علی آقامیرزایی و علیرضا خمسه از استقلال با زمان ۳۷.۶۸ ثانیه اول، داریوش محمدی و پیمان قویدل از پارس جنوبی با زمان ۳۸.۲۷ ثانیه دوم و محمد میرزایی و محراب آسایش خورشید از کاسپین با زمان ۳۹.۱۱ ثانیه سوم شدند.

در کایاک دونفره ۲۰۰ متر بانوان، ترنم اکبرزاده و الناز شفیعیان از بحر گستر پارس با زمان ۴۳.۷۸ ثانیه مقام اول، گلناز غضنفریان و مریم آقایی از استقلال با زمان ۴۴.۰۵ ثانیه مقام دوم و هلیا طالبی و فاطمه موسوی از پارس جنوبی با زمان ۴۶.۴۶ ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.

در کانوی دونفره ۲۰۰ متر بانوان، هیوا افضلی و زهرا مطهر از بحر گستر پارس با زمان ۵۰.۵۲ ثانیه مقام اول، مائده شورگشتی و زهرا اصلانی از استقلال با زمان ۵۰.۷۵ ثانیه مقام دوم و هدیه خیرآبادی و نسترن خیرالهی از پارس جنوبی با زمان ۵۵.۴۶ ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.

در کایاک چهارنفره ۲۰۰ متر آقایان، استقلال با ترکیب علی آقامیرزایی، امیررضا اولادیان، علیرضا خمسه و امیررضا برزگر با زمان ۳۴.۸۴ ثانیه در رده نخست قرار گرفت، پارس جنوبی با ترکیب سپهر ساعتچی، یزدان زراعت‌کار، داریوش محمدی و پیمان قویدل با زمان ۳۵.۱۶ ثانیه دوم شد و دانشگاه آزاد با ترکیب علیرضا جهان‌نما، پوریا شریفی، یولکین تیمور و بردیا پیروزنیا با زمان ۳۶.۱۵ ثانیه جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در کایاک چهارنفره ۲۰۰ متر بانوان، بحرگستر پارس با ترکیب ترنم اکبرزاده، الناز شفیعیان، نجمه سجادی و مهسا آذری با زمان ۴۱.۶۲ ثانیه اول شد، پارس جنوبی با ترکیب صوفیا پاکروان، هلیا طالبی، فاطمه موسوی و تانیا کارگرپور با زمان ۴۲.۸۵ ثانیه مقام دوم را به دست آورد و استقلال با ترکیب گلناز غضنفریان، پرنیان شیری، عسل کاظمی و مریم آقایی با زمان ۴۳.۲۹ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

این رقابت‌ها با برگزاری رقابت‌های امدادی بانوان و آقایان در دریاچه آزادی ادامه دارد.