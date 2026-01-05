پخش زنده
مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیر شده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد که در پی اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیر شده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.
در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ آمده است: در بازرسی از مخفیگاه این متهمین، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمبهای دستساز کشف و ضبط شد که نشاندهنده برنامهریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بود.
این اقدام قاطع و پیشدستانه پلیس با هدف تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامنکننده، بار دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس پایتخت در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را به اثبات رساند.
بررسیهای تکمیلی پیرامون ابعاد فعالیت متهمان و ارتباطات احتمالی آنان در دستور کار مأموران قرار دارد و نتایج متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد