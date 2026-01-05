طرح خاموشی یک‌هفته‌ای موتورپمپ‌های کشاورزی در ریگان با هدف احیاء منابع آب اجرا شد که به گفته مدیر امور منابع آب، حدود ۱۱۲.۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در آب‌های زیرزمینی به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مدیر امور منابع آب شهرستان ریگان از صرفه‌جویی ۱۱۲.۵ میلیون مترمکعبی در مصرف آب‌های زیرزمینی با اجرای طرح یک‌هفته‌ای خاموشی موتورپمپ‌های کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

با حضور بخشدار رحمت‌آباد، مدیر امور منابع آب، و مدیران منابع طبیعی و برق شهرستان، طرح خاموشی موتورپمپ‌های کشاورزی ریگان به مدت یک هفته به اجرا درآمد.

مسلم کریمی‌مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح خاموشی موتورپمپ‌های کشاورزی در راستای اجرای برنامه احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب و بر اساس مصوبه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، به‌صورت یک دوره یک‌هفته‌ای اجرا شد.

وی افزود: طبق مصوبه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، تمامی چاه‌های کشاورزی ریگان از تاریخ ۱۵ دی‌ماه به مدت یک هفته خاموش شدند که اجرای دقیق این طرح نقش مؤثری در مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب زیرزمینی دارد.

مدیر امور منابع آب شهرستان ریگان با تأکید بر ضرورت همکاری بهره‌برداران بخش کشاورزی تصریح کرد: در صورت اجرای کامل طرح و همراهی کشاورزان، حدود ۱۱۲.۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب‌های زیرزمینی در مدت اجرای خاموشی چاه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد.

کریمی‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: حفظ منابع آب زیرزمینی، ضرورتی انکارناپذیر برای پایداری کشاورزی و تأمین نیاز‌های نسل‌های آینده است و اداره امور منابع آب شهرستان با جدیت، اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب را دنبال می‌کند.