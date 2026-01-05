مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی زنان کشور در تهران، با قهرمانی تیم خراسان رضوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات دو ومیدانی داخل سالن قهرمانی زنان کشور (انتخابی تیم ملی) که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، صبح امروز (سه شنبه ۱۵ دی) با برتری تیم خراسان رضوی به پایان رسید.

استان خراسان رضوی با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز به عنوان قهرمانی رسید. استان تهران با کسب ۲مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز نایب قهرمان شد و استان خوزستان نیز با کسب ۲مدال طلا و ۲ مدال نقره به مقام سومی رسید.