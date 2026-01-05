پخش زنده
امروز: -
آذربایجانغربی با داشتن ۱۶ واحد تریلیسازی فعال، از نظر تعداد واحد رتبه نخست و از نظر میزان تولید رتبه دوم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صمت آذربایجان غربی گفت: آذربایجانغربی با داشتن ۱۶ واحد تریلیسازی فعال، در این صنعت از نظر تعداد واحد رتبه اول و از نظر میزان تولید رتبه دوم کشور را دارد که موجب شده تا در بخش تکمیل زنجیره ماشین آلات صنعتی در این بخش موفق باشد و تولیدات آن در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژهای پیدا کند.
سخاوت خیرخواه افزود؛ سهم ۱۷ درصدی آذربایجانغربی در تامین تریلیهای کشور موضوعی است که با فعالیت مستمر ۱۶ واحد تریلرسازی فعال در استان محقق شده و سالانه بیش از ۲ هزار دستگاه توسط این واحدها تولید و روانه بازار میشود.
وی اظهار داشت؛ این موضوع باعث شده تا تولید کنندگان آذربایجانغربی در بخش تولید خودروهای سنگین و جابجایی بار و کالا، نقش اثرگذاری در کشور ایفا کرده و به یکی از برندهای مهم و مشهور در این زمینه تبدیل شوند که علاوه تامین نیاز داخل، به کشورهای منطقه تولیدات خود را صادر کنند.
صنعتگر ارومیهای و مدیرعامل شرکت تولید کننده تریلی گفت: توانافزایی داخلی و امید به شعار «ما میتوانیم» موجب جهانی شدن تولیدات ایرانی شده است.
هادی آقا محمدی افزود:در واحد تولیدی ما بیش از ۲۰ نوع تریلر تولید میشود و ظرفیت تولید واحد تولیدی ۳۰۰ دستگاه تریلر است که با بومی سازی ساخت قطعات سال آینده به ۶۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.
وی اظهار داشت؛ در کنار واحد تولیدی تریلر بزرگترین واحد رینک سازی کشور و خاورمیانه را نیز راه اندازی کردیم که هم اکنون با دستگاههای نوین و رباتهای به روز دنیا فعالیت میکند.