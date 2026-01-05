تساوی خانگی پالایش نفت بندرعباس برابر عرشیا شهر قدس

در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم پالایش نفت بندرعباس مقابل عرشیا شهر قدس به تساوی ۲-۲ دست یافت.