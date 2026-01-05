پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اعلام کرد که مصاف بعدی این تیم در لیگ برتر احتمالا به میزبانی یزد برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استقلالیها که نارضایتی خود از وضعیت چمن ورزشگاه شهرقدس را اعلام کرده بودند، پیش از پایان نیم فصل اول به دنبال شهر و ورزشگاهی جایگزین برای برگزاری دیدارهای خانگی خود بودند.
بر همین اساس، مدیریت باشگاه استقلال پیگیری خود برای تعیین محل میزبانی در بازی بعدی این تیم را انجام داد و حالا نام شهر و ورزشگاه دیدارهای خانگی خود را اعلام کرده است. طبق برنامه مسابقات، استقلال در اولین هفته از نیم فصل دوم لیگ برتر باید روز ۲۷ دی میزبان تراکتور باشد.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: با توجه به شرایط زمین و مشکلاتی که وجود دارد و با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته، نامههایی ارسال کردیم و امیدواریم که موافقتهای مسئولان ورزش و مسئولان استان یزد صورت بگیرد تا هموطنان خوبمان در این استان هم بتوانند بازی خوبی را در آنجا ببینند.
علی تاجرنیا افزود: با توجه به زمین خوبی که در یزد وجود دارد و تماشاگران خونگرم یزدی، امیدوارم شروع خوبی در نیم فصل دوم داشته باشیم.