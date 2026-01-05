پخش زنده
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: هیچ زوج جوانِ تحت پوشش کمیته امداد در کشور در صف انتظار دریافت جهیزیه قرار ندارد و تمامی متقاضیان واجد شرایط، خدمات لازم را دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، در مراسم اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان تحت پوشش این نهاد با تأکید بر اولویت حمایت از ازدواج جوانان، گفت: با تمهیدات و برنامهریزیهای صورتگرفته، امروز هیچ زوج جوانِ تحت پوشش کمیته امداد در کشور پشت نوبت دریافت جهیزیه نیست.
وی با اشاره به گستره خدمات حمایتی کمیته امداد افزود: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر کشور از خدمات این نهاد بهرهمند هستند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: استان کرمان یکی از استانهای شاخص در حوزه خدمترسانی است و حدود ۱۲۲ هزار خانوار در این استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و همکاران ما بهصورت شبانهروزی در حوزههای مختلف به این خانوادهها خدمات ارائه میدهند.
خدرویسی با بیان اینکه این نهاد بیش از ۱۲۰ نوع خدمت حمایتی به مددجویان ارائه میکند، افزود: خدماتی همچون اشتغال، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، جهیزیه، لوازم ضروری زندگی و حمایتهای معیشتی در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.
وی همچنین از پرداخت ماهانه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان مستمری به مددجویان در سطح کشور خبر داد و گفت: در ۹ ماه گذشته، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان مستمری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در استان کرمان پرداخت شده است.
خدرویسی در پایان با قدردانی از همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه محرومیتزدایی، افزود: همکاری نهادهای انقلابی نقش مهمی در کاهش محرومیتها دارد و شهید حاج قاسم سلیمانی نماد بارز خدمت خالصانه به مردم و محرومان بود.