پخش زنده
امروز: -
رییس فدراسیون وزنهبرداری گفت: اقدامات و هماهنگیهای لازم برای احداث دومین کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری انجام شده و کلنگ احداث این پروژه ورزشی فاخر طی چند روز آینده در مجموعه ورزشی آزادی تهران به زمین زده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سجاد انوشیروانی روز دوشنبه در حاشیه مجمع سالیانه هیات وزنهبرداری استان اردبیل افزود: این کمپ با حمایت شهردار و اعضای شورای شهر تهران در زمینی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع در محوطه مجموعه ورزشی آزادی احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای احداث دومین کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری کشورمان در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال هزینه میشود، اضافه کرد: ۲ سالن تمرین، یک سالن بدنسازی، استخر، فضای اداری، موزه فدراسیون، سه طبقه سویت، سالن غذاخوری و سایر نیازهای حرفهای از بخشهای مختلف دومین کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری است.
رییس فدراسیون وزنهبرداری گفت: ادامه داد: امیدواریم این کمپ به روز و مدرن در کمترین زمان ممکن احداث و در اختیار ورزشکاران ملی پوش قرار بگیرد تا وزنهبرداران بیش از پیش در میادین جهانی و بینالمللی بدرخشند.
انوشیروانی افزود: در بین رشتههای ورزشی بیشترین مدال کسب شده در بازیهای المپیک مربوط به وزنهبرداری است و وزنهبرداران کشور تاکنون ۲۰ مدال در مسابقات المپیک کسب کردهاند.
وی با بیان اینکه وزنهبرداری یکی از رشتههای مهم و مدالآور برای کشور است، اظهار کرد: وزنهبرداران ایران علاوه بر کسب ۲۰ مدال در بازیهای المپیک، بیش از ۳۳ مدال در بازیهای آسیایی کسب کردند.
رییس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به اینکه وزنهبرداری ایران از جمله رشتههایی است که اصولا در بازیهای آسیایی حضور دارد، بیان کرد: این امر نشانگر جایگاه وزنهبرداری کشور در آسیا و جهان است.
انوشیروانی اضافه کرد تلاش میکنیم وزنهبرداران ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن با آمادگی کامل حضور قدرتمندی داشته باشند و با درخشش خود پرچم پر افتخار کشور را ابه اهتزاز در بیاورند.
وی برگزاری منظم اردوهای آمادگی تیمهای ملی وزنهبرداری، شناسایی و کشف استعدادها، حمایت از تیمهای پایه، برگزاری منظم مسابقات در ردههای سنی مختلف و برگزاری کلاسهای آموزشی برای مربیان و داوران در نقاط مختلف کشور با حضور مدرسان بینالمللی با هدف ارتقای سطح دانش آنها را از جمله اولویتهای این فدراسیون عنوان کرد.
رییس فدراسیون وزنهبرداری تلاش برای تامین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز را از دیگر اولویتهای فدراسیون وزنهبرداری برشمرد و افزود: در همین راستا ۴۰۰ عدد هالتر (میل وزنهبرداری) و ۲۰۰ عدد صفحه وزنهبرداری در آینده نزدیک در بین هیاتهای وزنهبرداری استانهای کشور توزیع خواهد شد.
انوشیروانی گفت: برای تهیه این تجهیزات وزنهبرداری که در بین هیاتهای وزنهبرداری استانها توزیع خواهد شد در مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با بیان اینکه توسعه وزنهبرداری بدون آموزش و تجهیزات استاندارد ممکن نیست، افزود: تجهیزات ارسالی از سوی فدراسیون باید در کف سالنهای ورزشی نصب شود تا ورزشکاران در شرایط استاندارد و ایمن تمرین و رقابت کنند، چرا که با استفاده صحیح از تجهیزات، کیفیت تمرین ورزشکاران افزایش یافته و از آسیبدیدگی وزنهبرداران پیشگیری میشود.
رییس فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به جایگاه تاریخی وزنهبرداری اردبیل افزود: استان اردبیل در وزنهبرداری یکی از قطبهای مهم و تاثیرگذار است و تعضیف و حذف این رشته ورزشی در اردبیل در واقع حذف بخشی از هویت و تاریخ ورزش این استان محسوب میشود.
انوشیروانی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای اردبیل، بیان کرد: این استان استعدادهای فراوانی دارد به طوری که در رشتههای مختلف ورزشی به ویژه وزنهبرداری مردان بزرگی در سطح ملی، آسیایی، جهانی و المپیک تحویل جامعه داده است.
وی با بیان اینکه نباید توانمندیهای استان اردبیل نادیده گرفته شود، اظهار کرد: با برنامهریزیهای درست و اصولی، استعدادیابی هدفمند، تامین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز و حمایت مسئولان وزنهبرداری اردبیل میتواند بار دیگر در سطح ملی و میادین بینالمللی بدرخشد.
رییس فدراسیون وزنهبرداری خواستار برگزاری منظم مجمع سالیانه، برگزاری مسابقات لیگ وزنهبرداری، تلاش برای جذب حامی مالی، فعال کردن هیات وزنهبرداری تمام شهرستانهای استان، تلاش برای تامین زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز ورزشکاران و توجه بیش از بیش به موضوع آموزش مربیان و داوران وزنهبرداری در استان اردبیل شد.