به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: وضعیت ثبت استان اصفهان در شرایط مطلوبی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که این استان در ۹ ماهه سال گذشته رتبه هفدهم را داشت، اما باهشت پله صعود، اکنون به رتبه نهم کشور رسیده است ودر صورت تداوم این روند، استان اصفهان ظرفیت رسیدن به رتبه نخست کشور را در سال آینده دارد.

حسن بابایی با اشاره به عملکرد استان در حوزه تثبیت مالکیت افزود: در حوزه اراضی کشاورزی، بیش از ۷۷.۲ درصد اراضی سند صادر شده است، که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است، همچنین در کاداستر منابع طبیعی، استان به پوشش ۹۸.۲ درصدی رسیده و در شهرک‌های صنعتی هم تمام متقاضیان موفق به دریافت سند شده‌اند و در حوزه نیرو‌های مسلح هم صد درصد اقدامات ثبتی انجام شده است.

وی با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان گفت: از اهداف راهبردی این انتصاب، تمرکز بر توسعه عمرانی، نوسازی ساختمان‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

بابایی افزود: در سال گذشته، ۹ طرح عمرانی آغاز شد و برای اجرای این طرح‌ها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و چند طرح دیگر هم به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون یکی از مهمترین قوانین کشور است که با تأکید مقام معظم رهبری و برای جلوگیری از فساد به تصویب رسید و تاکنون بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون صادر شده و از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، هیچ سند عادی در مراجع رسمی و قضایی پذیرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: با وجود رکود معاملات در سال‌های گذشته، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۳ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده که درمقایسه بامدت مشابه سال قبل، رشد ۵ درصدی داشته است. نکته مهم‌تر آنکه در حوزه اسناد مربوط به املاک، با وجود رکود بازار، رشد ۱۸ درصدی ثبت شده که نشان‌دهنده استقبال مردم از ثبت رسمی معاملات و افزایش اعتماد عمومی به اسناد رسمی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان هم به اهمیت سند رسمی اشاره کرد و گفت: سند رسمی ترکیبی از کتابت، اقرار و شهادت است، پشتوانه قوی فقهی و حقوقی دارد و موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقای بهداشت روانی جامعه می‌شود.

سید مهدی میرنظامی با تأکید بر اجرای دقیق برنامه‌ها و راهبرد‌های سازمان افزود: تمام توان خود را برای تحقق منویات سازمان و رضایت مردم به کار خواهیم گرفت تا هم رضایت خداوند و هم رضایت مردم فراهم شود.