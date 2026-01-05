به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در راستای ارتقای سرعت دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و نجات جان مصدومان در مناطق سخت گذر، اورژانس هوایی دانشگاه طی دو مأموریت جداگانه و موفق، دو بیمار بدحال را از شهرستان‌های اندیکا و ایذه به مراکز درمانی مجهز اعزام نمود.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در نخستین ماموریت اورژانس هوایی امروز، بالگرد اورژانس هوایی اهواز ساعت ۱۰:۱۰ صبح جهت انتقال بیمار ۶۹ ساله با عارضه قلبی از بیمارستان شهدای ایذه، به پرواز درآمد؛ این عملیات در ساعت ۱۱:۵۵ با انتقال ایمن بیمار به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه ساعت ۱۱:۲۰ نیز، بالگرد اورژانس هوایی مسجدسلیمان برای انتقال یک مصدوم ۷۴ ساله با کاهش سطح هوشیاری از درمانگاه قلعه‌خواجه در شهرستان اندیکا اعزام شد، ادامه داد: این مأموریت نیز در ساعت ۱۲:۳۰ با انتقال موفق و حفظ پایداری شرایط بیمار به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان پایان یافت.

دکتر احمدی بلوطکی با بیان این که سرعت عمل، هماهنگی دقیق و آمادگی مستمر، سه رکن اصلی موفقیت مأموریت‌های اورژانس است، عنوان کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دارای دو پایگاه اورژانس هوایی مجهز به بالگرد در شهرستان‌های مسجدسلیمان و اهواز است که پوشش اعزام‌های هوایی بیماران را بر عهده دارد.