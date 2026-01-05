همزمان با سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان میزبان اردوی فرهنگی ـ معرفتی با عنوان «سردار دل‌ها» بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، به همت سه تشکل دانشجویی فعال شامل انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برنامه ویژه‌ای در راستای بزرگداشت هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت «سردار دل‌ها» اجرا شد.

این اردو فرصتی مغتنم برای تعمیق شناخت دانشجویان نسبت به شخصیت ممتاز این فرمانده فقید فراهم کرد و در این برنامه، ۱۶۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر، که میهمان دانشگاه شهیدباهنر بودند،ب در جریان محتوای فرهنگی، معرفتی و گفتمانی متنوعی قرار گرفتند.

شرکت‌کنندگان در این محافل فرهنگی، توانستند با ابعاد عمیق شخصیتی، سوابق مجاهدت‌ها و اندیشه‌های راهبردی شهید حاج قاسم سلیمانی از نزدیک آشنا شوند.

برگزارکنندگان این رویداد تأکید کردند : برگزاری چنین برنامه‌هایی در تقویت گفتمان مقاومت و انتقال مؤثر آرمان‌های شهدا به نسل دانشجو نقشی اساسی ایفا می‌کند و بر لزوم استمرار این فعالیت‌ها در آینده تأکید کردند.