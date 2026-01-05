فرماندار پردیس با اشاره به کمبود‌های بهداشتی و درمانی شهرستان، از قول مساعد وزیر بهداشت برای رفع این مشکلات خبر داد و تأکید کرد که تحقق مطالبات مردم مستلزم حمایت ویژه مسئولان استانی و ملی است.

خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی فرماندار پردیس با اشاره به حساسیت ویژه شهرستان نگاه مثبت استاندار تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را منجر به بروز اتفاقات مثبتی در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ذکر کرد و گفت: قول مساعد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع کمبودها و ارتقای وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیز نقطه امیدی برای بهبود سرانه ها در این بخش است. به گزارشرضا طاهرخانی فرماندار پردیس با اشاره به حساسیت ویژه شهرستان نگاه مثبت استاندار تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را منجر به بروز اتفاقات مثبتی در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ذکر کرد و گفت: قول مساعد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع کمبودها و ارتقای وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیز نقطه امیدی برای بهبود سرانه ها در این بخش است.

طاهرخانی تصریح کرد: سرانه های بخش بهداشت و درمان شهرستان پایین تر از استانداردهای کشوری است و در دیدار با وزیر بهداشت، کمبودهای بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان به ویژه مشکلات بیمارستان انصار الغدیر تشریح شد که وزیر بهداشت با توجه به بازدید میدانی پیشین، از جزئیات آن آگاهی داشته و قول هایی برای بهبود وضعیت داده شد.

فرماندار پردیس از قول مساعد وزیر برای فعالیت شبانه روزی مراکز جامع سلامت در فازهای ۸ و ۱۱ سخن گفت و خاطر نشان کرد: هرکدام از این فاز ها جمعیتی معادل یک شهرستان دارند و باید دسترسی مردم به خدمات سلامت در این مناطق بهبود پیدا کند.

وی افزود: همچنین برای تقویت خدمات اورژانس وعده تأمین یک دستگاه آمبولانس مجهز به بیمارستان بومهن داده شده است که از شبکه بهداشت و درمان شهرستان می خواهیم این موضوعات را پیگیری کرده و به تحقق برساند.