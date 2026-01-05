پخش زنده
امروز: -
شهرستان کهنوج در مراسم اعتکاف امسال ، جلوهای باشکوه از ایمان و معنویت را با حضور جوانان به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مراسم معنوی اعتکاف امسال با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان، در مساجد شهرها و روستاهای شهرستان کهنوج برگزار شد .
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهنوج گفت: امسال بیش از ۱۸۰۰ نفر در مراسم اعتکاف شهرستان کهنوج شرکت کردند که بیش از ۸۰ درصد آنان دانشآموزان دختر و پسر بودند.
حجتالاسلام پوراسلامی افزود: شعار اعتکاف در شهرستان کهنوج اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و مقاومت است و این شعار بیانگر نقش اعتکاف در تقویت روحیه دینی، همبستگی اجتماعی و ایستادگی در برابر هجمههای فرهنگی است.