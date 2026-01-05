به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم اختتامیه هشتمین دوره دو سالانه ملی خوشنویسی ایران، فردا ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار می‌شود و طی آن از حدود ۷۰ هنرمند برگزیده در شش گرایش اصلی شامل نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ، خطوط نوین و همچنین خط ارزشمند تعلیق که برای اولین بار به این رویداد اضافه شده، تقدیر خواهد شد.

این رویداد فرهنگی که پس از اتمام مراسم، نمایشگاه آثار منتخب آن در مجموعه عالی قاپو قزوین برپا خواهد بود، برای هشتمین دوره متوالی پایتخت خوشنویسی ایران را معرفی می‌کند.

ملا حسنی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن اعلام خبر برگزاری مراسم اهدای جوایز، جزئیات این رویداد فاخر فرهنگی را تشریح کرد.

وی با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، بر اهمیت اضافه شدن گرایش‌های “خوشنویسی نوین” و “خط تعلیق” در دوره امسال تأکید نمود و آن را گامی مهم در جهت توسعه و نگاه به آینده این هنر اصیل ایرانی دانست.

ملا حسنی همچنین اشاره کرد که آثار ارزشمند بسیاری در این دوره به دبیرخانه ارسال شده که دیدن آن‌ها برای علاقه‌مندان خالی از لطف نخواهد بود. نمایشگاه آثار این دو سالانه پس از مراسم اختتامیه در مجموعه تاریخی دولت خانه صفوی، عالی قاپو، برای بازدید عموم دایر خواهد بود.