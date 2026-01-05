رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی از ارزیابی ۱۶ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در ۲۸ مرکز جامع سلامت استان خبر داد و گفت: برای ۱۰۰۰ نوآموز نیازمند مداخله برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام نیاز‌های آموزشی کودکان، از والدین خواست تا هرچه سریع‌تر از طریق سامانه رسمی sirat ۲.medu.ir برای تعیین وقت سنجش اقدام کنند.

احمد امامی، جزئیات برنامه ملی غربالگری و سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در این استان را تشریح کرد.

به گفته وی، این طرح که از ابتدای مهرماه آغاز شده، تا دهم اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت و مهلت اجرای آن قابل تمدید نخواهد بود.

با اشاره به نتایج اولیه این طرح، اعلام کرد که تاکنون ۱۶ هزار نوآموز تحت ارزیابی قرار گرفته‌اند و بر اساس نتایج به دست آمده، برای ۱۰۰۰ نوآموز که نیاز به مداخله تخصصی دارند، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اهمیت این فرایند را در کلامی تأکید کرد و گفت: تشخیص به موقع نیاز‌های آموزشی و توان‌بخشی کودکان، دروازه طلایی مداخله مؤثر و تضمین موفقیت تحصیلی و اجتماعی فرزندانمان است.

وی در پایان از تمامی والدین و سرپرستان قانونی خواست که برای تضمین بهره‌مندی فرزندان خود از این فرصت، با قید فوریت برای نوبت‌گیری و تعیین زمان سنجش از طریق سامانه رسمی sirat ۲.medu.ir اقدام نمایند. امامی تصریح کرد: روند سنجش صرفاً از طریق اخذ نوبت اینترنتی میسر بوده و والدین می‌بایست مدارک لازم را در تاریخ و ساعت تعیین‌شده به مرکز جامع سلامت منطقه خود ارائه دهند.