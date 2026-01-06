به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با تلاش راهداران جاده روستای تازه آباد اوریه در قروه بازگشایی شد.

به کفته محمدی رئیس راهداری قروه در برف و کولاک اخیر راه ۳۰ روستای این شهرستان مسدود شده بود که بازگشایی شد.

محفل انس با قرآن کریم در سروآباد برگزار و از خادمان و فعالان حوزه قرآنی تجلیل شد.

به مناسبت دهه بصیرت و گرامیداشت روز پدر در مراسمی یاد پدران آسمانی در سروآباد گرامیداشته شد.

به مناسبت دهه بصیرت ودرقالب پویش نهال کاری چندین اصله نهال در سراب قروه غرس شد.

به مناسبت روز مددکار میزخدمت بنیادشهید به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات جامعه هدف این نهاد برپا شد.

در مراسمی از پوستر اولین جشنواره منطقه‌ای عکاسی در سروآباد رونمایی شد.