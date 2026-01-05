پخش زنده
ی و سیاست خارجی مجلس گفت: دیپلماسی استانی و دیپلماسی اقتصادی از موضوعات بسیار مهمی است که وزارت امور خارجه بر روی آن متمرکز بوده و مجلس نیز از آن حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح موضوعات مطرح شده در نشست عصر امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: ابتدا وزیر امور خارجه گزارش خوبی در خصوص تحولات بینالمللی به ویژه ونزوئلا به همکاران ارائه و در ادامه آخرین وضعیت نمایندگی ایران در کاراکاس را تشریح کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همچنین گزارشی نیز در خصوص تحولات منطقهای برای اعضای کمیسیون ارائه شد که بر این اساس، فکر میکنم مسیر بسیار خوبی از سوی وزارت امور خارجه برای بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه و فرصتهای پیش روی جمهوری اسلامی در حال فراهم شدن است.
وی افزود: دیپلماسی استانی و دیپلماسی اقتصادی از دیگر موضوعات بسیار مهمی است که وزارت امور خارجه بر روی آن متمرکز است و مجلس شورای اسلامی نیز از آن حمایت میکند؛ جمهوری اسلامی با ۱۵ کشور همسایه است لذا اگر این کشورها را به عنوان فرصتهای خوب در نظر بگیریم، موانع فیمابین را برطرف و با هوشمندی رفتار کنیم، قطعاً میتوانیم بسیاری از نیازهای اقتصادی، تجاری و بازرگانی خودمان را تامین و حل و فصل کنیم.
عزیزی تصریح کرد: موضوع دریای خزر از بحثهای مهم نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه بود؛ نمایندگان در این خصوص نقطه نظراتی داشتند و قرار شد وزارت امور خارجه در این زمینه پیگیری موثری داشته باشد. البته در گزارش که وزیر امور خارجه ارائه کرد، اشاره شد آقای پزشکیان نیز موضوع را دنبال میکنند تا هر چه زودتر رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه برسد و بتوانیم فرصتهای مشترک آبی شمال را مورد استفاده قرار دهیم.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله بودجه و توازن در حوزههای نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت امور خارجه نیز در نشست امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ این وزارتخانه در صف اول دیپلماسی کشور قرار دارد لذا باید آن از نظر بودجه و امکانات، پشتیبانی کنیم تا دستگاه دیپلماسی بتواند ماموریت هایش را بهتر و مناسبتر انجام دهد.