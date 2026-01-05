به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم فوتسال جوادالائمه شهرکرد در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال کشور با نتیجه ۲ بر ۱ شکست را در مقابل تیم فوتسال شهرداری ساوه پذیرفت.

در این مسابقه که در سالن تختی شهرکرد برگزار شد نیمه اول با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، اما در نیمه دوم تیم فوتسال شهرداری ساوه با گل برتری پیروز میدان شد.

تیم فوتسال جوادالائمه شهرکرد بهمن ماه در بازی خانگی میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس خواهد بود.