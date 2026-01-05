به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مجید مجیدی با اشاره به اینکه، یکی از مشکلات اساسی استان در طرح نهضت ملی مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی است، افزود: در این جلسه مدیران بانک‌ها قول دادند با برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان دی‌ماه حدود ۵ هزار از این واحدها به شبکه بانکی متصل شود و میزان تحقق پرداخت تسهیلات به حد قابل قبولی برسد.

وی با اشاره به موضوع تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در استان بیش از ۶ هزار واحد موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند که این موضوع نیز نقش موثری در حمایت از مستاجران و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها دارد.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن استان نیز گفت : از حدود ۱۰ هزار واحد در استان تاکنون برای حدود ۸۰ درصد پروانه صادر شده است.