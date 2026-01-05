پخش زنده
شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در نظر دارد فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری در این منطقه برگزار کند.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به برگزاری فراخوان عمومی با موضوع انجام عملیات بهرهبرداری از خطوط تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی و سرمایهگذاری بهمنظور نوسازی تجهیزات، خطوط انتقال و اسکله بندر منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اقدام کند.
براساس اعلام ایمیدرو؛ از شرکتها، کنسرسیومها و سرمایهگذاران واجد صلاحیت و دارای توان فنی، مالی و اجرایی دعوت میشود در صورت تمایل، در این فراخوان مشارکت کنند.
محل اجرای این طرح بندر منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در استان هرمزگان است.
هدف از این فراخوان، ارتقای ظرفیت و بهرهوری تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی، نوسازی زیرساختها و تجهیزات بندری، و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی اعلام شده است.
براساس اعلام ایمیدرو؛ اطلاعات تکمیلی شامل شرایط، ضوابط و نحوه دریافت اسناد، متعاقباً از طریق پایگاههای اطلاعرسانی رسمی اعلام خواهد شد.