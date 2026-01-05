به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، با هدف بررسی و رفع مسائل و مشکلات عشایر حاشیه نشین تالاب هامون نشست شورای عشایری با حضور مدیرکل امور عشایری استان و مسئولان دستگا‌های اجرایی شهرستان هیرمند برگزار شد.

شیرزاد کمالی مدیرکل امور عشایری استان دراین نشست گفت:تعداد سی عدد پنل خورشیدی بین عشایر حاشیه نشین تالاب هامون در شهرستان هیرمند توزیع شده است.

وی افزود: مبلغ بیست میلیارد ریال جهت رفع مسائل و مشکلات عشایر این شهرستان اختصاص یافته است.

همچنین در کارگروه فوق العاده احیای تالاب بین المللی هامون با توجه به ورودی سیل آب‌های فصلی برلزوم لایروبی وهدایت این روان آب‌ها در بسترخشکیده تالاب هامون تاکید شد.