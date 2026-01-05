فرماندار خاتم: تداوم برداشت بی‌رویه آب و خشکسالی‌های پی در پی، کشاورزی شهرستان را با بحران جدی مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم با هشدار نسبت به افت سالانه سفره‌های زیرزمینی و مصرف بالای منابع آبی گفت: در صورت ادامه روند فعلی، کشاورزی شهرستان طی چهار تا پنج سال آینده با تهدید جدی نابودی روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: سالانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب آب در شهرستان مصرف می‌شود که معادل ۹ درصد مصرف آب کل استان یزد است. افت سالانه حداقل یک متر از سفره‌های زیرزمینی و فعالیت بیش از ۳۴۰ حلقه چاه عمیق، آینده کشاورزی شهرستان را تهدید می‌کند.

فرماندار خاتم با اشاره به سابقه کشاورزی و دامپروری شهرستان تصریح کرد: تغییر الگوی کشت به سمت پسته‌کاری، کاهش شدید دامپروری و محدود شدن کشاورزی زراعی، ساختار اقتصادی شهرستان را با چالش مواجه کرده و در حوزه صنعت نیز تاکنون توسعه متناسبی در شهر هرات شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و توسعه گلخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون حدود ۸۰ هکتار گلخانه در شهرستان فعال است که باید افزایش یابد.

زارع از صدور مجوز نهایی یک واحد شیمیایی برای شهرستان خبر داد و گفت: با صدور مجوز این طرح در سفر اخیر وزیر کشور، به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. همچنین چند واحد صنعتی مرتبط با بخش معدن نیز در دستور کار قرار دارد و مجوز‌های لازم برای آنها در حال نهایی شدن است.

فرماندار اظهار داشت: مطالعات اولیه برای شناسایی ذخایر معدنی خاتم انجام شده و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها در حال پیگیری است.

وی به اختلافات بین‌استانی در حوزه مراتع و منابع آبی اشاره کرد و افزود: اختلافات مربوط به مراتع با استان‌های فارس و کرمان، همچنین برداشت‌های بی‌رویه از مخزن سد مشترک و انتقال‌های غیرمجاز آب، از جمله معضلات جدی شهرستان است که نیازمند ورود قاطع دستگاه‌های مسئول است.