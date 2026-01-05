بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با انتقاد از افزایش نرخ ارز و رانت‌خواری، خواستار تصمیمات کارشناسی، شفافیت اقتصادی و برخورد قاطع با مافیای سکه و ارز شد و بر تفکیک اعتراض منطقی از اغتشاش تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با ابراز نگرانی از پیامد‌های افزایش نرخ ارز و تورم بر معیشت مردم، اعلام کرد که نوسانات ارزی، رانت‌خواری و فعالیت مافیای اقتصادی موجب فشار بر اقشار کم‌درآمد، تضعیف تولید داخلی و خدشه به عدالت اقتصادی شده است.

در این بیانیه، از دولت خواسته شده با مهار نقدینگی، شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و برخورد قاطع با شبکه‌های مافیایی، ثبات اقتصادی را برقرار کند. اساتید با حمایت از اعتراضات منطقی و به‌حق مردم، هرگونه اغتشاش، تخریب و سوءاستفاده دشمنان از نارضایتی‌ها را محکوم کرده و بر هوشیاری عمومی و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرده‌اند.

همچنین هیات ورزش‌های زورخانه‌ای، والیبال، جودو، شطرنج و تیراندازی چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه‌های جداگانه خواستار رسیدگی به وضع معیشت مردم شدند و اقدامات اغتشاشگران را محکوم کردند.