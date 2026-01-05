از آسفالت خیابان‌ها و معابر شهری فومن، مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها در مناطق مختلف گیلان، دیدار مسئولان با خانواده‌های شهدا از جمله خبر‌هایی است که امروز در بسته خبر‌های کوتاه آماده شده است.

آسفالت خیابان‌های فومن

کاظم قربانی شهردار فومن از آسفالت ۶۵ هزار مترمربع از خیابان‌ها و معابر شهری فومن خبر داد.

نجات پرنده لیل از مرگ در ماسال

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال گفت: یکی از طبیعت دوستان ماسال پرنده لیل را که آسیب دیده بود پیدا کرد و به این اداره تحویل داد، محیط بانان هم این پرنده را درمان و در طبیعت ماسال رها کردند.

گرامیداشت سردار دل‌ها

به مناسبت سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی مراسمی در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

دیدار مسئولان شهرستان تالش با خانواده‌های شهیدان جهانبین و راحلی مقدم در اسالم

شهید حسن جهانبین، سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی شلمچه و شهیدان رحمان و محمد راحلی مقدم، سال ۶۶ در جزیره مجنون به شهادت رسیدند. اف تی پی

یادواره ۳۴ شهید والامقام روستا‌های ناصرکیاده و دِهبنه بخش رودبنه

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور در این مراسم گفت: امروز امنیت و آرامش کشور مرهون ایثارگری شهیدانی است که با نثار جان خود فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه، پیشرفت و عزت مردم این سرزمین فراهم کردند.

درگذشت پدر شهید حمزه علی سلخوری در لوشان

پیکر حاج علی سلخوری غیاثوند پدر شهید حمزه علی سلخوری درآستان امامزاده حمزه (ع) لوشان تشییع و به خاک سپرده شد. شهید حمزه علی سلخوری ۲۳ مرداد سال ۸۱ در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در سردشت به شهادت رسید.