پخش زنده
امروز: -
جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه امروز به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، و با حضور استاندار آذربایجانغربی و دبیر این کارگروه و جمعی از وزرا و مدیران دستگاههای متولی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه امروز به به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و دبیر این کارگروه و جمعی از وزرا و مدیران دستگاههای متولی برگزار شد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با قدردانی از اقداماتی که تاکنون برای احیای دریاچه ارومیه انجام شده، گفت: با برنامهریزیهای مناسب یکسال گذشته، مسیر درستی برای احیای دریاچه ارومیه در حال طی شدن است.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی نیز با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، افزود: با سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو)، دانشگاههای ارومیه، تبریز و تهران، شرکتهای دانشبنیان و فعال در زمینه هوش مصنوعی برای احیای دریاچه ارومیه قرارداد امضا کردهایم.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه همچنین با اشاره به رونمایی از اطلس مخاطرات و امضای تفاهمنامه با سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: چندین کارگاه آموزشی نیز برگزار شده و در سفر اخیر رئیسجمهور به آذربایجانغربی ۱۰ اقدام تعیین و اجرای آنها آغاز شده است.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ارائه و براساس این گزارش تا روز ۱۴ دی ۱۴۰۴ تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی (اول مهر) به میزان ۵۳ سانتیمتر افزایش داشته و وسعت دریاچه نیز ۳۴۳ کیلومتر مربع افزایش داشته و به ۸۲۴ کیلومتر مربع رسیده است.
همچنین وزیر نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیران دستگاههای مختلف در این جلسه حضور داشتند و اقدامات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، طرحهای ۱۰ گانه سفر اخیر رئیسجمهور به آذربایجانغربی و طرحهای در دست بررسی کمیته علمی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت.