به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازدید از منطقه آزاد تجاری دوغارون تایباد و نشست با مدیران و سرمایه‌گذاران این منطقه گفت: بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مرزی و همکاری‌های منطقه‌ای یک ضرورت به شمار می‌آید و دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی حمایت می‌کند.

محمدرضا دشتی اردکانی افزود: منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور می‌تواند با رفع موانع ساختاری و اجرایی، به قطب تجاری ایران با افغانستان و کشور‌های آسیای میانه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه گذرگاه بین‌المللی دوغارون، ظرفیتی کم‌نظیر است،ادامه داد: ارتقای این منطقه از ویژه اقتصادی به آزاد تجاری، فرصت بزرگی است که با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید آن را به نمونه‌ای موفق تبدیل کرد.

محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون تایباد نیز گفت: ایران سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات به افغانستان دارد، اما واردات از آن کشور کمتر از ۲۰ میلیون دلار است.

وی افزود: منطقه آزاد دوغارون ظرفیت آن را دارد که نه تنها سهم ایران را به عنوان شریک اول تجاری افغانستان افزایش دهد؛ بلکه با توجه به تنش‌های اخیر افغانستان با پاکستان، بتواند خلأ ارتباطی میان این دو کشور را نیز پر کند.

وی گفت: تاکنون برای ۲ هزار هکتار از عرصه ۸ هزار و ۷۰۰ هکتاری منطقه آزاد دوغارون سند رسمی صادر شده و باقی زمین‌ها نیز در حال انجام مراحل قانونی است.