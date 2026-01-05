به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، در دیدار با مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جهادکشاورزی استان گفت: وقتی سفره مردم کوچک می‌شود، نهاد نمایندگی حق سکوت ندارد.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: نهاد نمایندگی ولی‌فقیه باید در عرصه‌های مدیریتی وزارتخانه، به‌ویژه در تأمین معیشت و نیاز‌های مردم، به مدیریت کمک کند یعنی مسیر و حرکت‌های وزارت جهاد کشاورزی را به سمت تأمین نیاز‌های مردم، معیشت عمومی، و رزق حلال جامعه هدایت و جهت‌دهی کند.

وی تصریح کرد: مسئلهٔ معیشت مردم در کشور ما به‌شدت به جهاد کشاورزی گره خورده است؛ هر مسئله‌ای که به رزق مردم، سفرهٔ خانوارها، گوشت، مرغ و محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، مستقیم یا غیرمستقیم به این وزارتخانه بازمی‌گردد.

اگر انحرافی در معیشت مردم باشد و نظارت نکنیم، شریک گناهیم

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اگر نهاد نمایندگی ولی‌فقیه بخواهد در این مسیر به‌درستی ایفای نقش کند، نیازمند نظارتی دقیق، قوی و هوشمندانه بر تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی است؛ نظارتی که مشخص کند آیا این حرکت‌ها واقعاً در جهت تأمین رزق مردم است یا ـ خدای‌ناکرده ـ گروه‌ها و جریان‌های سودجو و منفعت‌طلبی که اطراف مدیریت را احاطه کرده‌اند، از این تصمیم‌ها بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که سفرهٔ مردم خالی‌تر می‌شود و معیشت عمومی آسیب می‌بیند.

وی عنوان کرد: اگر خدای‌ناکرده چنین وضعی رخ دهد، و ما آن را یک گناه در مجموعهٔ جهاد کشاورزی بدانیم، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه نیز به دلیل جایگاه نظارتی خود، در قبال این معصیت شریک محسوب می‌شود؛ چراکه وظیفهٔ اصلی‌اش بررسی دقیق، نظارت از بالا، ایستادن کنار میدان و تشخیص انحراف‌هاست. آنجا که می‌شود با موعظه، راهنمایی، مذاکره، رفاقت، تعامل و گفت‌و‌گو مشکل را حل کرد، باید این کار را انجام دهد؛ و آنجا که لازم است، باید فریاد بزند، هشدار بدهد و اعلام خطر کند، نه اینکه بنشیند و شاهد آسیب‌دیدن معیشت مردم باشد. این، اصل مأموریت نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی است.

وی در خصوص موضوع آبخیزداری تاکید کرد: به اسم منابع طبیعی، اراضی فراوانی در مسیر جادهٔ قوچان گرفته شد. بخشی از این اراضی را ما از طریق ثبت پیگیری کردیم و توانستیم اراضی مردم را نجات بدهیم، اما در موارد متعدد، زمین‌هایی که از دست مردم خارج شده، بعداً به تعاونی‌ها یا افراد دیگر واگذار شده تا در آنها ساخت‌وساز کنند؛ آن هم روی زمین‌هایی که ماهیت کشاورزی داشته است.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: سؤال اینجاست، زمین‌هایی که منابع طبیعی به عنوان «انفال» از مردم گرفته، با چه مجوزی در اختیار دیگران قرار داده شده تا در آن، ویلا و ساختمان ساخته شود.