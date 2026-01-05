پخش زنده
سازمان لیگ بسکتبال تصمیمات انضباطی خود درباره دیدار قهرمانان جاوید زنجان و نفت تهرانسر از لیگ حرفهای را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای قهرمانان جاوید زنجان و نفت تهرانسر از هفته نهم لیگ حرفهای بسکتبال با حواشی همراه بود که منجر به نیمه تمام ماندن این دیدار شد.
در همین رابطه سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن گزارشهای دریافتی، تصمیماتی در رابطه با محرومیت افراد مرتبط با حواشی ایجاد شده اتخاذ کرده است.
این تصمیمات به این شرح است:
به دلیل بروز درگیری در دقایق پایانی مسابقه، امیرمحمد افضلی، میلاد رحمتی و آرمین صنایعی از تیم قهرمانان جاوید زنجان و پارسا عزتی، کیارش شبانیان و پویا فیصلیمفرد از تیم نفت تهرانسر تا اطلاع ثانوی از حضور در تمامی رویدادها محروم شدند.
تماشاگران تیم قهرمانان جاوید زنجان تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات محروم خواهند بود.
با تاکید سازمان لیگ بسکتبال، تصمیمات نهایی در مورد این دیدار و عاملان حواشی آن بعد از تشکیل کمیته انضباطی اتخاذ خواهد شد، همچنین بررسی و اعلام نتیجه نهایی این دیدار در کمیته فنی در دست بررسی بوده و متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.