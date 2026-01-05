پخش زنده
با امضای تفاهمنامه میان بنیاد مسکن و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، روند بهسازی، اجرای طرحهای زیربنایی و توسعه منظومههای روستایی در روستاهای اولویتدار کشور سرعت میگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، منوچهر خواجهدلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان بنیاد مسکن و معاونت توسعه روستایی و مناطق کمبرخوردار ریاست جمهوری، با اشاره به وضعیت روستاهای کشور گفت: در کشور حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که نهادهای مختلف در مسیر رفع محرومیت و عمران روستاها در حال فعالیت هستند. بر اساس اولویتها و با هماهنگی ریاست محترم جمهوری، تعدادی از این روستاها برای اجرای طرحهای توسعهای انتخاب میشوند.
وی افزود: مسئولیت انجام مطالعات بر عهده بنیاد مسکن است و پس از آن، با رویکرد مشارکت مردم و ساکنان روستاها، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری وارد مرحله اجرا خواهد شد تا روند انجام پروژهها با سرعت بیشتری پیش برود.
رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه در قالب این تفاهمنامه منابع مالی بهصورت مشترک از سوی بنیاد مسکن و حوزه ریاست جمهوری تأمین میشود، تصریح کرد: این همکاری میتواند زمینهساز اتفاقات مثبت و مؤثری در حوزه بهسازی روستاها، اجرای طرحهای زیربنایی، آسفالت معابر و توسعه منظومههای روستایی باشد.
خواجهدلویی تأکید کرد: نگاه منظومهای به مجموعهای از روستاها با هدف ارتقای قابلیتها، توسعه، رشد و ایجاد اشتغال، از محورهای مهم این تفاهمنامه است و امیدواریم این اقدام، نتایج ارزشمندی برای مناطق روستایی کشور به همراه داشته باشد.