خودکفایی در تولید چراغهای هوشمند و صرفهجویی ۷۵ درصدی انرژی
یک شرکت دانشبنیان تولیدکننده چراغ هوشمند، با بومیسازی کامل، صرفهجویی تا ۷۵ درصد را محقق کرده و برای نوسانات برق ایران مقاومسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدیان مدیرعامل این شرکت دانشبنیان در خبر 20 شبکه قزوین گفت: اولین مرکز روشنایی شهری مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) را در کشور راهاندازی کرده است که با کنترل هوشمند چراغهای LED، امکان کاهش چشمگیر مصرف انرژی در روشنایی شهری را از ۲۵ تا ۷۵ درصد فراهم میآورد. این سیستم پیشرفته علاوه بر صرفهجویی در مصرف، قابلیت نظارت لحظهای بر سلامت چراغها و جلوگیری از سرقت را نیز فراهم میکند و از نظر فناوری، مشابه داخلی ندارد و نمونههای خارجی آن نیز بسیار محدود و آزمایشگاهی هستند.
محمدیان، مدیرعامل شرکت، توضیح داد که این سیستم با استفاده از بردهای الکترونیک هوشمند تعبیه شده در چراغها کار میکند. این بردهای هوشمند امکان میدهند که سطح روشنایی چراغها بر اساس زمانبندی مشخص یا دستورات دریافتی از سازمانهای ذیربط (مانند اداره برق) کاهش یابد. این کاهش شدت نور، به جای روشهای قدیمی و ناکارآمد (مانند خاموش و روشن کردن زیگزاگی)، مستقیماً منجر به کاهش مصرف انرژی میشود.
یکی از مزایای کلیدی این سیستم، تسهیل فرآیند نظارت است. در صورت آسیب دیدن یا تلاش برای سرقت هر چراغ، اطلاعات مربوطه **در آن واحد** به مسئولین مربوطه منتقل میشود. این سامانه از طریق سرور، میزان جریان را در لحظه کنترل کرده و به این ترتیب، امکان سرقت را از بین میبرد و پرسنل تعمیرات را سریعاً به محل اعزام میکند.
محمدیان تأکید کرد که این فناوری برای اولین بار در کشور به صورت تجاری وارد بازار شده و مشابه داخلی ندارد. هرچند نمونههای خارجی نیز وجود دارند، اما اجرای آنها در سطح گسترده (فراتر از آزمایشگاه) محدود بوده است، در حالی که محصولات این شرکت در حال حاضر مورد استقبال ادارات، سازمانها و پارکها قرار گرفته و به کار گرفته شدهاند.