به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات انتخابی دسته برتر نوجوانان استان خراسان رضوی با حضور ۴۵ بازیکن و در قالب ۱۶ گروه برگزار شد و در پایان، ۸ بازیکن برتر این رده سنی جواز حضور در مسابقات دسته برتر نوجوانان را کسب کردند.

در پایان این مسابقات ، ستار ذبیحی، آراد جعفری‌نژاد، کوروش کریمدادی، مهراد سیاح، حامد آبیار، طا‌ها بهروج، ایرج خاکشور و رادین نوریان به عنوان ۸ بازیکن برتر به دسته برتر نوجوانان خراسان رضوی راه یافتند.

مسابقات دسته برتر نوجوانان استان خراسان رضوی در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد.