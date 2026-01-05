مسابقات انتخابی دسته برتر نوجوانان تنیس روی میز خراسان رضوی
مسابقات انتخابی دسته برتر نوجوانان تنیس روی میز خراسان رضوی با معرفی ۸ بازیکن برتر در مشهد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مسابقات انتخابی دسته برتر نوجوانان استان خراسان رضوی با حضور ۴۵ بازیکن و در قالب ۱۶ گروه برگزار شد و در پایان، ۸ بازیکن برتر این رده سنی جواز حضور در مسابقات دسته برتر نوجوانان را کسب کردند.
در پایان این مسابقات ، ستار ذبیحی، آراد جعفرینژاد، کوروش کریمدادی، مهراد سیاح، حامد آبیار، طاها بهروج، ایرج خاکشور و رادین نوریان به عنوان ۸ بازیکن برتر به دسته برتر نوجوانان خراسان رضوی راه یافتند.
مسابقات دسته برتر نوجوانان استان خراسان رضوی در هفتههای آینده برگزار خواهد شد.