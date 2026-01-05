پخش زنده
جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش کارگری، با ارسال نامهای رسمی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سمت خود استعفا داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش کارگری که از ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ مدیریت این فدراسیون را برعهده داشت، پس از نزدیک به ۲ سال فعالیت تصمیم به کنارهگیری از سمت خود گرفت.
هنوز دلایل دقیق این کنارهگیری ناگهانی و واکنش وزارتخانه نسبت به مدیریت آینده این فدراسیون مشخص نشده است.
بر اساس اعلام مسئولان استعفای وی فردا (سهشنبه) در جلسه شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی خواهد شد و در صورت تأیید مجمع فوقالعادهای برای تعیین سرنوشت مدیریت فدراسیون تشکیل خواهد شد.