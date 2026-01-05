پخش زنده
معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی گفت: واگذاری ۱۰۰ درصدی پروندههای مددجویان مستمریبگیر به مراکز مثبت زندگی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جواد مرزانی، معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی، از شروع فرآیند واگذاری تمام پروندههای توزیعنشده مددجویان مستمریبگیر به مراکز خدمات بهزیستی «مثبت زندگی» در سراسر کشور خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تقویت خدمات اجتماعی، توانمندسازی خانوادهها و حمایت پایدار از اقشار آسیبپذیر انجام میشود.
مرزانی افزود: مراکز «مثبت زندگی» به عنوان بزرگترین شبکه خدمترسانی غیردولتی کشور، بازوان اصلی سازمان بهزیستی در ارائه خدمات به جامعه هدف هستند. وی افزود: «با هماهنگیهای انجامشده، واگذاری کلیه پروندههای توزیعنشده مستمریبگیر به این مراکز در دستور کار قرار گرفته است.»
وی گفت: ظرفیت اسمی مراکز مثبت زندگی از ۴۵۰ پرونده به ۶۰۰ پرونده افزایش یافته و پس از پایان اصلاح ظرفیتها، ابلاغیه واگذاری پروندهها به مراکز انجام خواهد شد. همچنین استانها موظف خواهند بود طبق ضوابط ابلاغی، پروندهها را توزیع کنند.
مرزانی در پایان سخنانش افزود: نظارت مستمر بر عملکرد مراکز و کیفیت ارائه خدمات در دستور کار قرار دارد و اجرای این طرح بخشی از سیاستهای کلان سازمان برای توانمندسازی خانوادهها و حمایت پایدار از اقشار آسیبپذیر است.