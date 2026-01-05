پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با تأکید بر رویکرد دولت در توجه ویژه به روستاها و مناطق کمبرخوردار، گفت: تحقق اهداف توسعهای تنها با همکاری و کار مشترک دستگاهها امکانپذیر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت توسعه روستایی و مناطق کمبرخوردار ریاست جمهوری، با اشاره به رویکرد دولت در توجه به روستاها گفت:توجه اساسی به روستاها و مناطق محروم و کمبرخوردار، از رویکردها و ویژگیهای بارز رئیسجمهور است و این نگاه در سیاستگذاری، هدفگذاری و نظارت بر اجرای طرحها بهطور جدی دنبال میشود.
وی افزود: بسیاری از پروژهها در مسیر اجرا با چالشهایی روبهرو هستند که تنها با همکاری، کار مشترک و همافزایی میان دستگاهها میتوان تحققپذیری آنها را افزایش داد و شرایط را بهبود بخشید تا حقوق مردم برای برخورداری از زیستی بهتر محقق شود.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: ما با تمام توان در کنار مردم و نهادهای اجرایی هستیم و تلاش میکنیم با همکاری مجموعه ریاست جمهوری و سایر دستگاهها، در پایان این دولت خروجی قابل قبولی از اقدامات انجامشده به مردم ارائه دهیم.
حسینزاده خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه گامی مؤثر در جهت انسجامبخشی به فعالیتها و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای در مناطق روستایی و کمبرخوردار کشور به شمار میرود.