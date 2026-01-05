پخش زنده
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: قرارگاه رسانهای استان تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در نشست تشکیل قرارگاه رسانهای استان که با حضور نمایندگان حوزههای رسانهای و نهادهای مربوطه برگزار شد، ادامه داد: این نهاد با هدف سازماندهی فعالیتهای رسانهای، حفظ بهداشت روانی جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن برنامهریزی میکند.
وی بر لزوم هماهنگی و برنامهریزی نهادهای رسانهای برای مقابله با تبلیغات مسموم دشمن تاکید کرد و افزود: برخی رسانههای خارجی و دشمنان بیرونی برای ایجاد چالشهای اساسی در کشور طراحیهای خاصی انجام دادهاند که باید ضمن هوشیاری، برنامهریزی لازم را انجام داد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه قرارگاه رسانهای استان خوزستان با محوریت برنامهریزی استانی درصدد خنثیسازی اقدامات دشمن در ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است، خاطر نشان کرد: کارگروههای تولید محتوا در روابط عمومی دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان تشکیل خواهد شد و باید از تمام ظرفیتهای نهادی و رسانهای در سطح شهرستانها بهصورت منسجم استفاده شود.
فضل الله پور همچنین بر ضرورت برگزاری نشست با شوراهای استانی برای تنویر افکار عمومی و مقابله با اهداف شوم دشمن در عرصه رسانه تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای مرتبط موظف به همکاری در این زمینه هستند.