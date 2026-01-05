\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u00ab\u0642\u0627\u0628 \u062e\u0644\u0648\u0635\u00bb \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0648 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u062f\u0631\u0648\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n