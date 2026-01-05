پخش زنده
همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر، سازمان تعاون روستایی آذربایجان غربی از افزایش تعداد “روستابازارها” در استان از ۱۹ مورد به ۲۷ مورد خبر داد. این اقدام در راستای اجرای طرح معیشتی دولت، با هدف اصلی توسعه اقتصادی مناطق روستایی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: افزایش تعداد روستابازارها به ۲۷ واحد، گامی مؤثر در راستای اجرای طرح معیشتی دولت و تقویت اقتصاد محلی محسوب میشود.
حسامی اضافه کرد: روستابازارها علاوه بر عرضه مستقیم کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم برای شمار قابل توجهی از روستاییان را نیز فراهم میسازند و نقش محوری در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفا میکنند.
مدیر تعاون روستایی استان شهرستانهایی مانند ارومیه، پیرانشهر، چالدران، خوی، سردشت و شاهیندژ را از جمله مناطقی برشمرد که در حال حاضر این بازارها در آنها فعال هستند و افزود که زیرساختها برای راهاندازی این بازارها در سایر شهرستانهای استان نیز آماده بهرهبرداری است.
وی همچنین تصریح کرد: که جانمایی و احداث روستابازارهای جدید در دستور کار ماههای آینده قرار دارد تا پوششدهی منطقهای گسترش یابد.
در ادامه، حسامی به هدف کلی طرح معیشتی دولت اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این طرح، تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید داخلی است. این طرح با استفاده از کالابرگ اعتباری و توزیع هدفمند کالاهای اساسی، تلاش دارد ثبات اقتصادی ایجاد کرده و فشارهای اقتصادی را بر دوش مردم کاهش دهد.
مدیر تعاون روستایی استان همچنین یادآور شد که اتحادیههای استانی و تشکلهای فراگیر، موظف به همکاری کامل در تأمین کالاهای اساسی با اولویت توزیع از طریق روستابازارها شدهاند.