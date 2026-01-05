آیین رونمایی از فیلم مستند «... با عزت» اثری با موضوع کارنامه هنری هنرمند فقید دوبله استاد عزت الله مقبلی، با حضور جمعی از هنرمندان عرصه دوبله و بازیگری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، برای ساخت این مستند یکسال زمان صرف شده است و تهیه کنندگی و کارگردانی این اثر را ابوالفضل توکلی بر عهده داشت.

دریا مقبلی نوه استاد عزت الله مقبلی در این مراسم گفت: خوشحالم که وارث نام پدربزرگ عزیزم هستم.

بهزاد فراهانی، هنرمند سینما و تئاتر هم گفت: من از عزت الله مقبلی چه در زندگی و چه در هنر بازیگری و تئاتر خاطرات بسیار دارم. آشنایی من با استاد مقبلی در رادیو بود، از او بسیار آموختم.

باقرلی هنرمند دوبله هم گفت: بزرگترین ویژگی کاری او انرژی فوق العاده‌ای بود که برای کار می‌گذاشت. او دیالوگ‌ها را بسیار خوب بیان می کرد. نقش چه کوچک بود و چه بزرگ با صدا و هنرش به نقش جان می بخشید.

او خالق تیپ‌های ماندگاری در دوبلاژ بود. نبوغی که در وجود الیور هاردی بود معادلش در عزت الله مقبلی بود. آقای مقبلی نمونه شاخص هنر دوبله بود که بیشتر از جنس صدا، فن صدا را به خوبی داشت و از آن بهره می‌برد.

عزت الله مقبلی علاوه بر دوبله، در فیلم سینمایی سفیر هم ایفای نقش کرده بود. او در سال‌های فعالیت خود بیشتر به جای الیور هاردی و لویی دو فونس دو کمدین مشهور جهان صداپیشگی کرده است.